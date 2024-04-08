Первые военные комиссариаты появились еще в 1918 году. Их работа была востребована в СССР, да и в современной России нельзя не отметить важность этой службы.
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Первые военные комиссариаты появились еще в 1918 году. Их работа была востребована в СССР, да и в современной России нельзя не отметить важность этой службы.