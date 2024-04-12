❤️12 апреля - настоящий красный день календаря, пускай и не являющийся выходным. 🚀Про полет Юрия Гагарина, кажется, известно всё.
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❤️12 апреля - настоящий красный день календаря, пускай и не являющийся выходным. 🚀Про полет Юрия Гагарина, кажется, известно всё.