Бастрыкин поручил повторно возбудить дела из-за ремонтов в новосибирских школах

Речь идет о школе № 26 в городе Обь и школе № 6 в Станционном сельсовете Новосибирского района. На время ремонта учителя и ученики этих образовательных учреждений распределены по другим заведениям, которые переполнены.
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