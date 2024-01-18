Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 18 января 🌧 В Симферополе +13 и небольшой дождь В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +12 и ливни В Джанкое +12 и дождь В Ялте +10 и дождь В Алуште +9 и небольшой дождь В Керчи +10 и пасмурно В Армянске +11 и ливни В Красноперекопске +12 и ливни В Бахчисарае +13 и небольшой дождь В Феодосии +10 и ливень В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.