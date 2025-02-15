В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
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