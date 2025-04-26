Крупный пожар вспыхнул на территории завода ВПК под Киевом

«Накануне прозвучал взрыв», — сообщили СМИ, на которые ссылается «Газета.ru». По информации издания, эпицентром пожара стал завод «Буревестник», являющийся важным объектом украинской оборонной промышленности.
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