Госдума хочет ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери

Госдума хочет рассмотреть законопроект, согласно которому предлагается ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери — до 25–30 лет, либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.
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