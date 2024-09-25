Офицер закрыл собой подчиненного от атаки дрона и продолжил отдавать приказы

Министерство обороны РФ В зоне проведения операции во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший лейтенант Виталий Мамонов закрыл собой подчиненного от атаки дрона-камикадзе, а затем, несмотря на ранения, продолжил осуществлять командование.
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