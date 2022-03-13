Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях сыграет с МБА, курское «Динамо» примет «Нику» и другие матчи

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей. Екатеринбургский УГМК в гостях сыграет с МБА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх