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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

FDA одобрило инъекционный препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего прогрессирующего рассеянного склероза

Одобрение нового препарата для лечения рассеянного склероза Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего и прогрессирующего рассеянного склероза (РС).

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