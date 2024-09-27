FDA одобрило инъекционный препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего прогрессирующего рассеянного склероза

Одобрение нового препарата для лечения рассеянного склероза Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего и прогрессирующего рассеянного склероза (РС).