FDA одобрило инъекционный препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего прогрессирующего рассеянного склероза

Одобрение нового препарата для лечения рассеянного склероза Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Окревус Зуново для лечения рецидивирующего и прогрессирующего рассеянного склероза (РС).
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