Обломки сбитого БПЛА в Ростове-на-Дону повредили шесть домов и автомобиль

Фрагменты беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону, повредили крыши шести домов и один автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.
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