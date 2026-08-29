Саммит ШОС в Бишкеке соберет лидеров 17 стран и генсека ООН

С 31 августа по 1 сентября в Бишкеке состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примут лидеры 17 стран и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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