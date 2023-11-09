Третьяк откроет каток в Челябинске

«В Металлургическом районе Челябинска 10 ноября откроют новую хоккейную коробку. Гостями церемонии станут президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент букмейкерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский, учредитель благотворительногол фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская», – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
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