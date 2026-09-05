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Мостовой: «Звоните мне! Из 10 судейских ошибок мы точно уберем 8»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о решении ЭСК поддержать назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

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