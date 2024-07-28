🇷🇺⚓️ Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота Более трех веков наш флот является несокрушимым стражем рубежей Отечества, надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России.
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🇷🇺⚓️ Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота Более трех веков наш флот является несокрушимым стражем рубежей Отечества, надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России.
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