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"Я уже ненавижу это всё, оставьте меня в покое". Селена Гомес отреагировала на комментарии о том, что она делала пластические операции

"Я уже ненавижу это всё, оставьте меня в покое". Селена Гомес отреагировала на комментарии о том, что она делала пластические операции

Селена Гомес прокомментировала слухи о том, что делала пластические операции. Она отреагировала на видео блогера и сотрудницы клиники пластической хирургии Мариссы Баррионуэво в тиктоке, в котором девушка рассуждала о том, как изменилась внешность звезды.

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