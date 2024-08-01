"Я уже ненавижу это всё, оставьте меня в покое". Селена Гомес отреагировала на комментарии о том, что она делала пластические операции

Селена Гомес прокомментировала слухи о том, что делала пластические операции. Она отреагировала на видео блогера и сотрудницы клиники пластической хирургии Мариссы Баррионуэво в тиктоке, в котором девушка рассуждала о том, как изменилась внешность звезды.
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