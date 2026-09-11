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Царьград

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CNN: Трамп выступит в Пентагоне в память о терактах 11 сентября

CNN: Трамп выступит в Пентагоне в память о терактах 11 сентября

В США прошли мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 г. Президент Трамп выступит в Пентагоне, а в Нью-Йорке церемонию посетят экс-президенты Обама, Буш и Клинтон.

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