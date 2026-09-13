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Газета.ру

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Си Цзиньпин: логика "кто силен, тот и прав" должна быть давно отвергнута

Си Цзиньпин: логика "кто силен, тот и прав" должна быть давно отвергнута

Логика «кто силен, тот и прав» несостоятельна, от нее следует отказаться. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на заседании лидеров стран — партнеров БРИКС, передает Центральное телевидение Китая.

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