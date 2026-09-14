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Новости Липецка

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Метадон в тайниках: в Липецке суд назначил 12 и 8 лет участницам наркосхемы

Метадон в тайниках: в Липецке суд назначил 12 и 8 лет участницам наркосхемы

Женщины, организовавшие тайники с метадоном в Липецке, получили 12 и 8 лет колонии строгого режима. Изъятая партия наркотика массой 15,34 г признана особо крупным размером.

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