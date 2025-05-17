Гормональный живот, прощай: секреты тренера, как растопить упрямый жирок и вернуть талию

Кажется, что вы едите правильно, тренируетесь регулярно, но ненавистный лишний объем в талии никак не уходит? Вы не одиноки! Многие женщины сталкиваются с этой проблемой, часто связывая ее с гормональными колебаниями.
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