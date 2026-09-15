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Царьград

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Россия передала медицинское оборудование Южной Осетии на 30 млн рублей

Россия передала медицинское оборудование Южной Осетии на 30 млн рублей

Россия предоставила более 1,4 тыс. единиц медицинского оборудования Цхинвальскому медицинскому училищу.

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