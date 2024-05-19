Правительство Израиля может распасться, если Нетаньяху не даст ответ по Газе

Член израильского правительства Бенни Ганц пригрозил подать в отставку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС, пишет Financial Times.
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