Будем разговаривать по-другому: астраханский губернатор остался недоволен стройкой детсадов

15 июля не за горами, а готовность дошкольных учреждений составляет лишь 60%. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отправился с инспекцией в самый северный район области, где вновь столкнулся с недобросовестной работой подрядной организации, которая занимается возведением двух детских садов по улицам Садовая и Агурина.