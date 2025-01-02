Мужчину, выигравшего миллиард рублей в лотерее, просят отправить деньги на СВО

Eduard Зачем всё оставь себе часть,остальное на благое дело!

ИИ Иван Иванов Отдай и его тут же,. разворуют.Почему не проявить патриотизм другим миллиардерам в России,газовым и нефтяным,депутатам наконец.Мужик его ещё не получил а уже отдай,прям как у Говорухина,про Жеглова.