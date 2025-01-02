Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Влдимир
    Это верно!👍👍👍👍👍О хорошем человек...
  • Влдимир
    НУ ты и морда!!!! Тебе не в домёк как не воровать, а радовать простых Россиян! НУууу и держиморда.О хорошем человек...
  • Лидия Санникова
    Сам и вбросил. За баблом приехал. Есть хочет дедушка. НадоелДиректор Леонтьев...

Мужчину, выигравшего миллиард рублей в лотерее, просят отправить деньги на СВО

Мужчину, выигравшего миллиард рублей в лотерее, просят отправить деньги на СВО

Мужчине, который ранее смог выиграть в российской лотерее один миллиард рублей, предложили пожертвовать свои деньги на нужды СВО.

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Комментарии
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Eduard
Зачем всё оставь себе часть,остальное на благое дело!
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Отдай и его тут же,. разворуют.Почему не проявить патриотизм другим миллиардерам в России,газовым и нефтяным,депутатам наконец.Мужик его ещё не получил а уже отдай,прям как у Говорухина,про Жеглова.
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12 час.
Анатолий Пановский
Хочется спросить просителей,а почему вы не попросите настойчиво поделиться деньгами у Сечина,Миллера и прочих толсто.......Или хотя бы поделиться для больных детей,которым просят деньги в рекламе.Человек выиграл случайно и сам примет решение.И смотрите внимательно,что творят чиновники с бюджетными,вашими деньгами - бешеные премии,яхты , виллы и т.д.Где народный контроль,где народный фронт?
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12 час.

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