Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Работать никто не хочет.Эксперты отмечают...
  • Павел К
    ...Также во всех российских самолетах есть достаточный запас питьевой воды, еда и одеяла ... ________________________...Эвакуация началас...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Пусть хохлы там и остаются. Нафига нам такая кила?Россия эвакуирует...

Начислять соцвыплаты на детей в России будут по-новому: что меняется

Начислять соцвыплаты на детей в России будут по-новому: что меняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Министерство труда изменит правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, корректировка коснется также одиноких родителей и женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх