Начислять соцвыплаты на детей в России будут по-новому: что меняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Министерство труда изменит правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, корректировка коснется также одиноких родителей и женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Министерство труда изменит правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, корректировка коснется также одиноких родителей и женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках.
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