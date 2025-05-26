Из полиции уходят лучшие. Дальше – коллапс? "Ждали новостей от Колокольцева. Но, видимо, в МВД все хорошо"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Игорь Ялынский
Да, но чистят ее с хвоста…😜
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6 час.
Собака
Пока ВВП у власти, Колокольцеву ничего не грозит. И даже если коллапс начнется до этого времени, колокольцев все равно будет у руля
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5 час.
Виктор Борисов
Так  же как и хуженетовичу
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2 час.
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