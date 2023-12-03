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Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях играет с «Астаной», «Автодор» примет «Руну»

В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча. Российский ЦСКА в гостях играет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет московскую «Руну».

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