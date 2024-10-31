КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, как сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на данные начальников штабов Объединенного комитета Южной Кореи.
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