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Спички - не игрушка

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Застройщиков Эстонии заставляют готовиться к войне

Застройщиков Эстонии заставляют готовиться к войне

Наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях в Эстонии вскоре станет обязательным: соответствующее постановление правительства должно быть готово уже осенью, сообщает 8 марта эстонский портал ERR.

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