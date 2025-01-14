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Всё посчитали. 300 танков ВСУ было уничтожено за всё время курской авантюры Зеленского

Всё посчитали. 300 танков ВСУ было уничтожено за всё время курской авантюры Зеленского

Среди уничтоженной техники не только украинские танки, но также немецкие и американские.Русские солдаты за время боёв в Курской области ликвидировали ровно 300 танков ВСУ.

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