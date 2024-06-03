В Курске открыли муралы в честь Дня защиты детей

<p style="text-align:justify"><strong>В Курске в День защиты детей в школе №53 были подведены итоги проекта "Мир граффити: историческая память глазами ребенка", осуществляемого при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
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