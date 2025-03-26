Джей Ди Вэнса назвали самым опасным человеком в мире

Daily Star: Вице-президента США Вэнса назвали самым опасным человеком в мире Американские чиновники назвали вице-президента США Джей Ди Вэнса самым опасным человеком в мире из-за его недовольства Европой.
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