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Джей Ди Вэнса назвали самым опасным человеком в мире

Джей Ди Вэнса назвали самым опасным человеком в мире

Daily Star: Вице-президента США Вэнса назвали самым опасным человеком в мире Американские чиновники назвали вице-президента США Джей Ди Вэнса самым опасным человеком в мире из-за его недовольства Европой.

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