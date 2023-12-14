Виктор Орбан грозит заблокировать перспективу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шантажирует Брюссель украинской повесткой в преддверии саммита ЕС<strong>14-15 декабря лидеры 27 стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, чтобы подвести итоги года и принять несколько стратегических решений.