«Сила Сибири» установила новый рекорд прокачки газа в КНР

«Газпром» установил новый рекорд прокачки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «9 декабря превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сообщил газовый холдинг.
«Газпром» установил новый рекорд прокачки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «9 декабря превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сообщил газовый холдинг.
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