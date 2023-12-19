ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

276 подписчиков

Краснодар топит: работает техника – где уже все плохо

Краснодар топит: работает техника – где уже все плохо

В Краснодаре уже работает водооткачивающая техника, сообщает МЦУ. В настоящее время работа уже ведется по нескольким адресам: На улице Автомобильной, по Почтовой, 209, на Парижской, Тенистой, бульваре Строителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх