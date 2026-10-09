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Нижегородская правда

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8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видеообзоры на товары перед покупкой

8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видеообзоры на товары перед покупкой

8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах, которые хотят купить. О том, как формат видеообзора влияет на выбор пользователей, рассказывает соцсеть ОК.

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