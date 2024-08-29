Разочаровывающая отчетность Nvidia оказывает определенное давление на мировые рынки

Разочаровывающая отчетность Nvidia оказывает определенное давление на мировые рынкиВ четверг, 29 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, давление на акции оказывает разочаровывающая отчетность ведущего мирового производителя вычислительных чипов Nvidia , обнародованная накануне после закрытия торгов в Штатах.
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