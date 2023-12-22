Военэксперт Тимошенко нашел просчет в планах ВСУ лишить РФ коридора в Крым

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что украинская сторона не смогла адекватно оценить свои возможности и верно проанализировать разведданные для своего плана по лишению РФ сухопутного коридора в Крым.
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