Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с предложением создать в России единый сервис отправки электронных сообщений и денег заключенных на базе "Госуслуг".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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