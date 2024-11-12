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Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных

Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с предложением создать в России единый сервис отправки электронных сообщений и денег заключенных на базе "Госуслуг".

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