Отыгрывает позиции – нефть немного выросла в цене Татьяна АрестоваНачало торгов на азиатских биржах 13 ноября показало небольшой рост цен на нефть на фоне признаков возможного дефицита поставок в краткосрочной перспективе.
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