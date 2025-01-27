В КНДР провели испытательный пуск крылатых ракет

Испытательный пуск стратегической крылатой ракеты в КНДР (с) Фото ЦТАК На прошедших выходных в Корейской Народно-Демократической Республике был проведён испытательный пуск стратегических крылатых ракет для подводных лодок.
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