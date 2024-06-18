Браво, Давид, за такие сценарии тебе можно смело давать Оскар!

НАТО распадётся, Россия и Германия объединятся, а США закроет большинство военных баз Интересное предсказаниеАх, дорогие друзья, разве мы не живем в удивительное время, когда глобальные прогнозы напоминают увлекательный сценарий для блокбастера? Возьмем нашего доблестного стратега Давида Лифшульца, который решил взбодрить нас своей фантазией и предсказал такие невероятные события, что впору устраивать парад мировых перемен.