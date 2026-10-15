Андрей Губин не согласился выступать на новогоднем корпоративе даже за гонорар в 100 тысяч долларов. Певец решил отказаться от предложения, поскольку продолжает испытывать проблемы со здоровьем: его беспокоят боли в спине и ногах, а голос, по собственным словам артиста, заметно изменился.