autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

«Настоящая причина появления гонки — Ферстаппен»: Экклстоун — о Гран При Нидерландов

Getty Images / Red Bull Content PoolВозвращение Гран При Нидерландов в Формулу 1 в 2021 году и привлекло огромные толпы зрителей, жаждущих увидеть звёздного гонщика Red Bull Макса Ферстаппена, но в 2026-м гонка пройдёт в последний раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии