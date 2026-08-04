«Настоящая причина появления гонки — Ферстаппен»: Экклстоун — о Гран При Нидерландов

Getty Images / Red Bull Content PoolВозвращение Гран При Нидерландов в Формулу 1 в 2021 году и привлекло огромные толпы зрителей, жаждущих увидеть звёздного гонщика Red Bull Макса Ферстаппена, но в 2026-м гонка пройдёт в последний раз.