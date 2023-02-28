В конце зимы мы традиционно взяли несколько китайских кроссоверов, чтобы оценить прогресс за прошедший год

Год назад мы брали кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro, Exeed TXL, Haval F7x и Geely Tugella - тогда они только пытались пробиться на вершину российского авторынка, но вмешались глобальные изменения на политической арене, которые привело к стремительному росту продаж китайских автомобилей.
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