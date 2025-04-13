Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Иноходца» группировки «Север» уничтожил БТР ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России.

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