15 примеров откровенно неудачного дизайна

Когда дизайн хороший, он незаметный, он просто удобный и красивый. Заметный дизайн либо очень хороший, который вызывает удивление и восторг, либо очень плохой, который крайне неудобный, порой даже опасный, но точно неэффективный и бесполезный.
Когда дизайн хороший, он незаметный, он просто удобный и красивый. Заметный дизайн либо очень хороший, который вызывает удивление и восторг, либо очень плохой, который крайне неудобный, порой даже опасный, но точно неэффективный и бесполезный.
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