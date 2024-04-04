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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач дала инструкцию на случай укуса клеща

Врач дала инструкцию на случай укуса клеща

С приходом весны и таянием снега просыпаются клещи. О том, какие заболевания могут передаться с укусом клеща, нужно ли вакцинироваться и что делать при укусе клеща, «Известиям» 4 апреля рассказала врач-эпидемиолог «ИНВИТРО» Дарья Тихонова.

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