Врач дала инструкцию на случай укуса клеща

С приходом весны и таянием снега просыпаются клещи. О том, какие заболевания могут передаться с укусом клеща, нужно ли вакцинироваться и что делать при укусе клеща, «Известиям» 4 апреля рассказала врач-эпидемиолог «ИНВИТРО» Дарья Тихонова.