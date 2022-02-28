RT Russia
RT Russia

11 614 подписчиков

ФСБ призвала сообщать о лицах, которых могут использовать украинские спецслужбы

Управление Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области призвало сообщать о лицах, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против российской безопасности.

Комментарии
