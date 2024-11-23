Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Может необходимо изначально вернуть ГОСТы из СССР !??? И начать с продуктов питания, которые массового потребления-эт...РБК: в России вве...
  • чвсатпкьл
    Трамп вообще набирает себе в команду евреев сторонников Израиля и как там будет чувствовать среди них Маск непонятно🤣😂WP: разногласия в...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Глава МО ФРГ Пист...

Пилот "Мерседеса" Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

Пилот "Мерседеса" Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

Гонщик команды "Формулы-1" "Мерседес" Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Вегаса. Спортсмен в третьем сегменте преодолел круг за 1 минуту 32,312 секунды и получил право стартовать в гонке с поул-позишн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх