Пилот "Мерседеса" Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

Гонщик команды "Формулы-1" "Мерседес" Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Вегаса. Спортсмен в третьем сегменте преодолел круг за 1 минуту 32,312 секунды и получил право стартовать в гонке с поул-позишн.
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