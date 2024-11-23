Пилот "Мерседеса" Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

Гонщик команды "Формулы-1" "Мерседес" Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Вегаса. Спортсмен в третьем сегменте преодолел круг за 1 минуту 32,312 секунды и получил право стартовать в гонке с поул-позишн.